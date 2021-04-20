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14 قناة مفتوحة تنقل مباراة تشيلسي ضد برايتون في الدوري الانجليزي
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:58 م
محمد أيمن
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تقام اليوم الثلاثاء مواجهة تشيلسي ضد برايتون والتي تجمع الفريقان على ملعب ستامفورد بريدج لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
ومن المُنتظر ان تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
تذاع مباريات الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي فيما يتم نقل المواجهة عبر 13 قناة أخرى على النحو التالي :-
Sky Sports Main Event UK
TV2 Sport Premium 1 HD
Diema Sport 2 HD
SuperSport Maximo 1
Idman Azerbaycan
beIN Sports HD 1 English
Sky Sports Ultra HD (4K)
RMC Sport 1
Premier Sport HD Slovakia
Sky Sports Premier League UK
beIN Sports Connect
S Sport 1 HD
SuperSport LaLiga HD
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