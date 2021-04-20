Advertisements

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة تشيلسي ضد برايتون في الدوري الانجليزي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

تقام اليوم الثلاثاء مواجهة تشيلسي ضد برايتون والتي تجمع الفريقان على ملعب ستامفورد بريدج لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المُنتظر ان تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

تذاع مباريات الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي فيما يتم نقل المواجهة عبر 13 قناة أخرى على النحو التالي :-

Sky Sports Main Event UK
TV2 Sport Premium 1 HD
Diema Sport 2 HD
SuperSport Maximo 1
Idman Azerbaycan
beIN Sports HD 1 English
Sky Sports Ultra HD (4K)
RMC Sport 1
Premier Sport HD Slovakia
Sky Sports Premier League UK
beIN Sports Connect
S Sport 1 HD
SuperSport LaLiga HD

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تشيلسي برايتون الدوري الانجليزي الممتاز

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

بعد سعي "الصحة" لتصنيعه في مصر.. تعرف على لقاح "سبوتينك V"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يُفاجئ محمد الشناوي قبل مباراة سموحة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ حوالي 18 ساعة

وزير النقل يطلب الحضور للبرلمان لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعة و نصف

بايرن ميونخ يستقر على بديل فليك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

عاجل.. أنباء عن إيقاف مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

موعد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد اليوم الأحد 1/12/2019 في الدوري الإسباني.. مشاهدة مباراة برشلونة اليوم

مان سيتي ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 والقنوات الناقلة لها بكأس الرابطة الإنجليزية

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال

16 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إيبار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:41 م

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

11:58 ص

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

09:19 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر