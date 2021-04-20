14 قناة مفتوحة تنقل مباراة تشيلسي ضد برايتون في الدوري الانجليزي





تقام اليوم الثلاثاء مواجهة تشيلسي ضد برايتون والتي تجمع الفريقان على ملعب ستامفورد بريدج لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.





ومن المُنتظر ان تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





تذاع مباريات الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي فيما يتم نقل المواجهة عبر 13 قناة أخرى على النحو التالي :-





Sky Sports Main Event UK

TV2 Sport Premium 1 HD

Diema Sport 2 HD

SuperSport Maximo 1

Idman Azerbaycan

beIN Sports HD 1 English

Sky Sports Ultra HD (4K)

RMC Sport 1

Premier Sport HD Slovakia

Sky Sports Premier League UK

beIN Sports Connect

S Sport 1 HD

SuperSport LaLiga HD