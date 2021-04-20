من حارة الروم لـ الطريق الدائرى.. أبرز حرائق القاهرة خلال أسبوع

شهدت محافظة القاهرة عدة حوادث حرائق فى بعض مناطق المحافظة، حيث تعددت أسبابها وأدت إلى اصابات ووفيات وخسائر ملحقة بها وكانت أخرها حريق مبنى ملحق بدير الأمير تادرس بالدرب الأحمر



وفي التقرير التالي ترصد لكم " بوابة الفجر" الحرائق التي شهدتها محافظة القاهرة خلال الأيام الماضية:



حريق بحارة الروم

شهدت منطقة الدرب الاحمر حريق هائل شب داخل مبنى ملحق بدير الأمير تادرس الشطبى للراهبات بحارة الروم، مما أدى إلى مصرع وأصابة 4 أشخاص، وكانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع حريق داخل مبنى تابع لدير الأمير تادرس بالدرب الأحمر، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بانتقال سيارات الإطفاء وتبين من خلال الفحص نشوب حريق في مبنى مخصص لسكن عمال الدير، ونتج عن انفجار أنبوبة بوتاجاز.



حريق شقة دار السلام

كما شهدت منطقة دار السلام أيضا مصرع طفل في حريق ضخم التهم شقة سكنية بمنطقة دار السلام، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة بإحدى العمارات السكنية بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإطفاء وتمت محاصرة النيران وإخمادها، وعثر على جثة طفل متوفى، وتم إنقاذ باقى أفراد الأسرة، وتبين أن النيران التهمت الشقة بالكامل.



حريق شركة أجهزة كمبيوتر

وفى منطقة عابدين نشب حريق داخل شركة لأجهزة الكمبيوتر بسبب ماس كهربائى أدى إلى تفحم الاجهزة وأتلافها وألحاق خسائر كبيرة بها، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شركة بشارع الجمهورية، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع ب 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها.



حريق برج الاتصالات

وفى منطقة المعادى شب حريق هائل ببرج للاتصالات الهاتفية خلف كارفور المعادى، وعلى الفور قاما رجال المباحث بسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة وإجراء المعاينة للوقوف على ملابسات الحريق،وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد أبراج الاتصالات خلف كارفور المعادى، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء.



حريق شقة حلوان

كما شهدت منطقة عرب الوالدة بمدينة حلوان واقعة مأساوية، حيق لقى طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه واصيب والده وشقيقه بحروق خطيرة ودخولها فى غيبوبة وتم نقلهم للمستشفى العام بحلوان، اثر نشوب حريق داخل شقتهم، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة حلوان، وعلي الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق والسيطرة على النيران وإخمادها.



تفحم 5 سيارات بالطريق الدائرى الأوسطى

وشهد الطريق الدائري الأوسطي بمدينة حلوان حادثا مروعا، حيث اشتعلت النيران في 5 سيارات بسبب حادث تصادم، جراء انقلاب حمولة رخام من إحدي سيارات النقل بالطريق مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران بـ5 سيارات، وهى سيارتان ملاكي وأخرى ميكروباص وسيارتان نقل بالطريق الدائري الإقليمي الأوسطي بمدينة حلوان، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني إلى مكان الواقعة، وتمت أعمال السيطرة على الحريق.

