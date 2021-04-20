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تعرف على أولى مباريات الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 كوصيف عن المجموعة الأولى خلف نادي سيمبا، وذلك بعد أن جمع 11 نقطة، وجمع الفريق التنزاني 13 نقطة
وتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي والمريخ السوداني.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي في دور الثمانية للبطولة أحد الفرق الثلاثة التي تصدرت مجموعتها، الترجي بطل تونس أو الوداد بطل المغرب، أو ماميلودي صن داونز بطل جنوب أفريقيا.
على أن تسحب قرعة الدور ربع النهائي مساء الجمعة الثلاثين من أبريل الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.
كما ستقام قرعتي نصف نهائي ونهائي البطولة، وسيتعرف كل فريق من الثمانية على طريقه حتى النهائي.
وحدد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم يومي14 و15 مايو كموعد لمباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تلعب مباريات الإياب يومي 21 و22 مايو 2021.

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دوري أبطال أفريقيا الاهلي

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