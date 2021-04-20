أنجى على تستضيف الفنان محمد عبدالرحمن الليله فى برنامج نجوم رمضان "أقربلك"





تستضيف الليله الإعلاميه المتميزه أنجى على فى حلقه اليوم من برنامج نجوم رمضان أقربلك على محطه وراديو نجوم FM 100.6 الفنان الشاب الكوميدي محمد عبدالرحمن توتا جاءته فرصة العمل مع الفنان (أشرف عبد الباقي) في حلقة من حلقات مسلسل السيت كوم (راجل وست ستات)، وكان (أشرف عبد الباقي) قد شاهده في أحد عروض الجامعة.









اشتهر في عرض (تياترو مصر) وتميز في أدواره في الجانب الكوميدي واكتسب شهرة بسرعة وفي وقتٍ قصير قدم العديد من الأدور الفنية منها دور (منصور) في مسرحية (واسلاماه). ثم شارك في مسلسل (الكبير أوي) مع الفنان (أحمد مكي) بدور (سلامة الطفشان).









وفي 2014 اشترك مع الفنان (محمد هنيدي) في فيلم (يوم مالوش لازمة) اخر أعماله مسلسل أتنين فى الصندوق و ضيف شرف بمسلسل فى بيتنا روبوت



