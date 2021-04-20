Advertisements

الخميس.. أحمد العوضي ضيف "حوار اون لاين" بإذاعة الشرق الأوسط

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

يستضيف الاعلامي شريف الليثي حلقات ببرنامجه الاذاعي الجديد "حوار اون لاين" النجم أحمد العوضي باذاعة الشرق الاوسط

ويكشف العوضي أسرار وكواليس جديدة حول علاقته بالسوشيال ميديا ، ومدي اهتمامه بالتواصل مع متابعيه ، ورايه في اهم نجوم الدراما والسينما المصرية 

وتدور فكرة البرنامج في اطار الكوميديا الخفيفة عن مواقف خاصة بالسوشيال ميديا للنجوم وكواليس حساباتهم عبر وسائل التواصل . 

واستضاف شريف الليثي نخبة من النجوم خلال الحلقات الماضية احمد فتحي وهالة فاخر وايتن عامر وخالد علي 
يذاع برنامج " حوار اون لاين" في الساعة ٥:١٠ قبل الافطار يوميا باذاعة الشرق الاوسط ويعاد في الساعة العاشرة صباح اليوم التالي

أخبار تهمك

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 19 ساعة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بايرن ميونخ يستقر على بديل فليك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

موسيماني يُفاجئ محمد الشناوي قبل مباراة سموحة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. أنباء عن إيقاف مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ حوالي 18 ساعة

بعد سعي "الصحة" لتصنيعه في مصر.. تعرف على لقاح "سبوتينك V"

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعة و 27 دقيقة

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير النقل يطلب الحضور للبرلمان لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:41 م

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

11:58 ص

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

09:19 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر