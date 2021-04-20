الخميس.. أحمد العوضي ضيف "حوار اون لاين" بإذاعة الشرق الأوسط





يستضيف الاعلامي شريف الليثي حلقات ببرنامجه الاذاعي الجديد "حوار اون لاين" النجم أحمد العوضي باذاعة الشرق الاوسط





ويكشف العوضي أسرار وكواليس جديدة حول علاقته بالسوشيال ميديا ، ومدي اهتمامه بالتواصل مع متابعيه ، ورايه في اهم نجوم الدراما والسينما المصرية





وتدور فكرة البرنامج في اطار الكوميديا الخفيفة عن مواقف خاصة بالسوشيال ميديا للنجوم وكواليس حساباتهم عبر وسائل التواصل .





واستضاف شريف الليثي نخبة من النجوم خلال الحلقات الماضية احمد فتحي وهالة فاخر وايتن عامر وخالد علي