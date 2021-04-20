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الخميس.. أحمد العوضي ضيف "حوار اون لاين" بإذاعة الشرق الأوسط
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 04:06 م
الفجر الفني
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يستضيف الاعلامي شريف الليثي حلقات ببرنامجه الاذاعي الجديد "حوار اون لاين" النجم أحمد العوضي باذاعة الشرق الاوسط
ويكشف العوضي أسرار وكواليس جديدة حول علاقته بالسوشيال ميديا ، ومدي اهتمامه بالتواصل مع متابعيه ، ورايه في اهم نجوم الدراما والسينما المصرية
وتدور فكرة البرنامج في اطار الكوميديا الخفيفة عن مواقف خاصة بالسوشيال ميديا للنجوم وكواليس حساباتهم عبر وسائل التواصل .
واستضاف شريف الليثي نخبة من النجوم خلال الحلقات الماضية احمد فتحي وهالة فاخر وايتن عامر وخالد علي
يذاع برنامج " حوار اون لاين" في الساعة ٥:١٠ قبل الافطار يوميا باذاعة الشرق الاوسط ويعاد في الساعة العاشرة صباح اليوم التالي
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