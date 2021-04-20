صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

كشفت تقارير صحفية إلى أن نادي برشلونة الإسباني، توصل بالفعل إلى إتفاق نهائي لحسم إحدي صفقاته الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال موقع "Tyc" الأرجنتيني، أن مسؤولي برشلونة توصلوا لاتفاق نهائي لضم الأرجنيتني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي ينتهي عقده مع السيتي بنهاية الموسم الجاري، حيث أعلن النادي الإنجليزي عدم تجديد عقده مع اللاعب.





ووافق أجويرو على الانتقال إلى الفريق الكتالوني للعب بجوار مواطنه وصديقه ليونيل ميسي، حيث لم يتبقي فقط سوي التوقيع على العقود إعلان التعاقد بشكل رسمي.





ويعد التعاقد مع أجويرو فرصة ذهبية لبرشلونة، في ظل انتهاء عقده بملعب الاتحاد، وعدم تكليف النادي أي شيء مقابل الصفقة، في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة.



