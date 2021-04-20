3 تحركات عاجلة.. ماذا قدمت مصر والسودان في ملف سد النهضة مؤخرا؟

شهدت الساعات الأخيرة، عدد من التحركات العاجلة من قبل مصر والسودان بشأن ملف سد النهضة، في ظل العناد الأثيوبي المستمر مع القاهرة والخرطوم، الذي أدى إلى عدم وجود اتفاق مرضي لكافة الأطراف بشأن السد حتى الآن.



يذكر أن نقاط الخلاف بين الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" خلال الفترة الحالية تركزت حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المناقشات، وسط تعثر في التوصل للاتفاق بسبب عدم التوصل لمسودة موحدة حول النقاط الخلافية لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي.



رسالة مصرية لرئيس جنوب أفريقيا

في الساعات الأخيرة، التقى وزير الخارجية سامح شكرى، سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة، حيث قام بتسليمه الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية، وذلك في سياق الجولة التي يقوم بها لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة.



الرسالة التي قام الوزير شكري بتسليمها تناولت الوضع الحالي لمفاوضات سد النهضة وموقف مصر إزاء هذه القضية، وذلك في إطار حرص مصر على التنسيق والتشاور مع جنوب أفريقيا فى ضوء مكانتها على الساحة القارية وعضويتها الحالية في هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي.



وزير الخارجية استعرض أيضًا خلال اللقاء ما خلُصت إليه اجتماعات كينشاسا الأخيرة، مشددًا على أن مصر برهنت خلال هذه الاجتماعات، على ما تتحلى به من إرادة سياسية صادقة تهدف إلى تدشين مسار تفاوضي جاد، يؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها، حيث أنه من شأن التوصل لهذا الاتفاق المنشود تعزيز الأمن والاستقرار الاقليمي.



شرح الأمر لواشنطن

قدمت الخارجية السودانية، شرحا للقائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم، الثلاثاء، لآخر تطورات الأوضاع في ملفي سد النهضة والحدود الإثيوبية، مؤكدة ضرورة إعادة بناء الثقة بين فرق العمل التقنية والسياسية للتوصل لحلول مرضية لجميع الأطراف.



رسالة إلى مجلس الأمن

كما أرسلت الخارجية السودانية رسالة إحاطة لمجلس الأمن مؤخرا، بعد أن أفشل "التعنت الإثيوبي" محادثات كينشاسا حول سد النهضة، وإصرار المسؤولين الإثيوبيين على إلحاق الضرر بالسودان بالمضي قدما في الملء الثاني بدون اتفاق قانوني وبصورة منفردة.



والملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق ملزم يعد أكثر نقاط الخلاف حساسية بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان من جهة أخرى.

