"الملا" يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتصنيع المعدات الحرارية بالمشروعات البترولية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة بتروجت وشركة TR الاسبانية العالمية بهدف التعاون في تصميم وتوريد وتصنيع المعدات الحرارية التخصصية التي تدخل في مكونات المشروعات البترولية بما يدعم التوسع في التصنيع المحلي لهذه المعدات بمراكز التصنيع التابعة لشركة بتروجت داخل مصر وخارجها.





وقع المذكرة المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت و فيدريكو رامبيني مدير الشركة الاسبانية .

واكد المهندس طارق الملا اهمية التعاون مع شركات عالمية في التصنيع المحلي للمعدات والمكونات المستخدمة بمشروعات قطاع البترول موضحا ان ذلك يأتي تنفيذا لاستراتيجية تطوير وتحديث قدرات التصنيع المحلية بالقطاع وفقا لأعلي معايير الجودة العالمية بما يسهم في سرعة وكفاءة تلبية الاحتياجات الخاصة بالمشروعات البترولية الجديدة والالتزام ببرامج تنفيذها إضافة الي المساهمة في توطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي بهذه المشروعات .

واشار الي ان التعاون مع شركات عالمية يتيح التعرف علي أحدث التقنيات العالمية في مجال تصميم وتصنيع المعدات، ونقلها الي شركات قطاع البترول العاملة في تنفيذ المشروعات ورفع كفاءتها في هذا المجال .

و تعد شركة TR الاسبانية احدي الشركات الرائدة عالميا فى تصميم وادارة تنفيذ المشروعات الصناعية المختلفة من خلال انشطتها المتعددة علي مستوي العالم وخاصة في قطاع البترول والغاز ، حيث تمتد خبرتها لأكثر من ٦٠ عاما .

حضر التوقيع المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و ايجناثيو ايجليسياس الرئيس التنفيذي للشركة الاسبانية.