أولياء الأمور وراء مقاومة النظام التراكمي.. 20 تصريحا هاما لوزير التعليم حول الثانوية العامة

أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بعدة تصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، عن نظام الثانوية العامة التراكمي.



وتبرز "الفجر" أبرز تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة والتي جاءت كالتالي:



- الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا.



- نظام جديد فى التعليم بدون تنسيق ولا ثانوية عامة.



- يجب على النواب مساندة الوزارة وعدم الإنسياق وراء مخاوف أولياء الامور.



- نظام التعليم الحالي تخلخل والأولاد تحسنوا.



- تحويل الثانوية العامة لنظام تراكمى ليست وليدة اللحظة وإنما هى مشروع قومي.



- الثانوية العامة تتكلف كل عام مليار و300 مليون نفقات تأمين لمنع الغش.



- نسبة الغش في الامتحانات تصل إلى 85 % نظرا لفقدان الرغبة في التعلم.



- الوزارة قامت بإجراء امتحانات تجريبية 3 مرات قبل دخول امتحان آخر العام.



- هدف الوزارة هو تغيير النظام وهدمه بالكامل لأنه يخرج أجيالًا غير مؤهلة لدخول الجامعة.



- أولياء الأمور وراء مقاومة النظام الجديد للثانوية العامة لضمان وصول أبنائهم للجامعة بطرق سهلة.



- الوزارة بالنظام الجديد تحارب الغش الذي انتشر بشكل كبير في نظام الثانوية العامة القائم.



- النظام الإليكتروني لاستبعاد العنصر البشري في التصحيح وإنهاء حالة الأخطاء التي كانت تُرتكب.



- ‏عدم اعتماد النظام التراكمي في النظام الثانوية الجديدة يعيدنا إلى المربع صفر ويوقف عملية تطوير التعليم.



- يوجد 8.5 مليون طالب يتم تطبيق نظم مناهج حديثة لا تقل عن التعليم الأجنبي من حيث الجودة.



- فكرة الحصول على الشهادة أدت إلى قتل التعليم المصرى.



- النظام التراكمي هو المعمول به في الأمريكاني والإنجليزي.



- هدفنا تحطيم صنم الثانوية العامة وتطوير الطلاب.



- الدروس الخصوصية أصبحت مرض مزمن رغم توفير بدائل مجانية للطلاب.



- نسعى خلال السنوات الأخيرة لتطوير التعليم والقضاء على الدروس وعودة مجانية التعليم.



- يتم دفع مبالغ طائلة في الدروس الخصوصية ويرفضون دفع أموال زهيدة للحكومة.