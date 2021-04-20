عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي





حدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الحالي.





وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي "، أن موسيمانى استقر على رحيل محمود وحيد ظهير أيسر الفريق في الصيف القادم بالإضافة إلى الكونغولي والتر بواليا مهاجم القلعة الحمراء بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى حسين الشحات.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





ويواصل الأهلي استعداداته اليوم الثلاثاء لمواجهة سموحة، والمقرر لها غدا في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



