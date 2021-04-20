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منبوذ الزمالك يُحدد شرطه من أجل الرحيل

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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وضع المهاجم المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، شرطه الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.

شرط حميد أحداد للرحيل عن الزمالك

ويعد المهاجم المغربي حميد أحداد ضمن لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الأجانب المرشحين للرحيل، في الميركاتو الصيفي المقبل مطلع الموسم الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

من جانبه حدد حميد أحداد شرطا وحيدا وهو تقاضى قيمة عقده بالكامل مع الزمالك، من أجل الرحيل وفقا لما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وسبق ووضع حميد أحداد هذا الشرط عقبة أمام رحيله وبالفعل تسبب فى استمراره، حيث تم الاستقرار وقتها على إعارته لنادى الرجاء المغربي وليس رحيله نهائيا قبل عودته من جديد في الميركاتو الصيفي الماضي.

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