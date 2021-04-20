مفتي الجمهورية لـ الفجر: الخطاب الديني لا يقتصر على النقاش العلمي



قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن تجديد الخطاب الديني الصحيح هو الخطاب الذي يُقَوِّمُ الواقع ويضبطه ويصححه على أساسٍ من هذا الدين الذي يرتكز أول ما يرتكز على مقومات الفضيلة والأخلاق واحترام القيم، وليس المقصود من تجديد الخطاب الديني هو مسايرة هذا الخطاب للواقع وتبريره حتى وإن كان هذا الواقع منحرفًا وشاذًّا، فمثل هذه المحاولات هي هدمٌ للخطاب الديني وتقويضٌ له من الجذور وليس من التجديد لا في قليلٍ ولا في كثير.



وأوضح المفتي في تصريحات لـ الفجر: الخطاب الديني أمر لم يقتصر على النقاش العلمي المؤصل في مسائل بعينيها ولكنه أيضًا مسؤولية يتحمل فيها التعليم جانبًا والإعلام يتحمل جانبًا وكافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية وهكذا؛ لأننا نريد تعليمًا يؤدي إلى عقل رشيد يتعامل مع قضايا المجتمع تعاملًا حكيمًا كلٌّ في اختصاصه.

