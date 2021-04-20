Advertisements

مفتي الجمهورية لـ الفجر: الخطاب الديني لا يقتصر على النقاش العلمي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن تجديد الخطاب الديني الصحيح هو الخطاب الذي يُقَوِّمُ الواقع ويضبطه ويصححه على أساسٍ من هذا الدين الذي يرتكز أول ما يرتكز على مقومات الفضيلة والأخلاق واحترام القيم، وليس المقصود من تجديد الخطاب الديني هو مسايرة هذا الخطاب للواقع وتبريره حتى وإن كان هذا الواقع منحرفًا وشاذًّا، فمثل هذه المحاولات هي هدمٌ للخطاب الديني وتقويضٌ له من الجذور وليس من التجديد لا في قليلٍ ولا في كثير.

وأوضح المفتي في تصريحات لـ الفجر: الخطاب الديني أمر لم يقتصر على النقاش العلمي المؤصل في مسائل بعينيها ولكنه أيضًا مسؤولية يتحمل فيها التعليم جانبًا والإعلام يتحمل جانبًا وكافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية وهكذا؛ لأننا نريد تعليمًا يؤدي إلى عقل رشيد يتعامل مع قضايا المجتمع تعاملًا حكيمًا كلٌّ في اختصاصه.

أخبار تهمك

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على أولى مباريات الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موسيماني يُفاجئ محمد الشناوي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل جماهير ليفربول على أداء محمد صلاح أمام ليدز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

منبوذ الزمالك يُحدد شرطه من أجل الرحيل

منذ ساعة الا ربع

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

04:20 م

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

02:41 م

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

منبوذ الزمالك يُحدد شرطه من أجل الرحيل

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر