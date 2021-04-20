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"انتظرواني".. إلهام شاهين تروج لحلقتها بـ"شيخ الحارة"

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
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نشرت الفنانة إلهام شاهين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة لها.


وعلقت قائلة: "انتظروني اليوم على قناة #القاهرة_والناس في برنامج #شيخ_الحارة_والجريئة مع #إيناس_الدغيدي الساعة 6:20 مساءً والإعادة الساعة 12:00 مساءً".


وتحل الفنانة إلهام شاهين ضيفةً على ثامن حلقات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بموسمه الخامس، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس".


وتفتح إلهام شاهين خزنة أسرارها وتجيب عن العديد من الأسئلة الجريئة المتعلقة بحياتها الشخصية أبرزها الحديث عن علاقتها بوالدها وأزواجها ورفضها للإنجاب، إضافة إلى الحديث عن علاقتها بزملائها داخل الوسط الفني ورأيها في بعض القضايا التي تمت إثارتها الأيام الماضية

 
جدير بالذكر أن فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة". 
 

كما فاجأ فريق البرنامج ضيوف حلقات "شيخ الحارة" في نهاية الحلقة بنقلهم إلى العالم الافتراضي، وهو الذي قوبل برد فعل متباين بين خوف ورعب ودهشة واستمتاع بالمفاجأة التي كانت البديل لامتناع الضيوف عن الإجابة على أي من أسئلة مثلث الخطر.
 

"شيخ الحارة والجريئة" يوميًا في شهر رمضان المبارك عقب أذان المغرب مباشرة الساعة 6:25 مساءً والإعادة 12 منتصف الليل.

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