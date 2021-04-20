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رد فعل جماهير ليفربول على أداء محمد صلاح أمام ليدز

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تباينت ردود أفعال جماهير ليفربول، على أداء مُحترفنا المصري محمد صلاح، بعد مشاركته في مباراة ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وتعثر ليفربول أمام ليدز يونايتد، بعدما تعادل معه بهدف لكل فريق وفقد نقطتين، ضمن لقاءات الجولة الثانية والثلاثين من البريميرليج.

 

صلاح شارك في المباراة، لكن كبديل، في الشوط الثاني بالدقيقة 71، ودخل بدلًا من السنغالي ساديو ماني.

 

جماهير ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منهم من انتقد أداء مو لكونه أهدر هدفين مُحققين، وآخرون رأوا أن الألماني يورجن كلوب أخطأ بالإبقاء على مُهاجمه بمقاعد البدلاء.

 

ردود أفعال جماهير ليفربول على أداء محمد صلاح اليوم

أداء لائق من صلاح، كان يجب أنّ يبدأ كأساسي. 

 

محمد صلاح يلعب بشكل سيء، أداءه ليس جيدًا هذا الموسم.

 

روبرتسون، لعب بشكل جيد، كنا بحاجة إلى مشاركة صلاح في وقت مُبكر أكثر.

 

صلاح كان يجب أنّ يشارك، حتى عندما لا يسجل، فإنه يسحب العديد من المدافعين عن المهاجمين الآخرين

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