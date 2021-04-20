Advertisements

أسطورة ليفربول يُحذر الريدز من خطر فقدان كلوب

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
Advertisements
حذر جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق إدارة النادي من خطوة الموافقة على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

وأعلنت مجموعة من 12 ناديا، بينها ليفربول، يوم الأحد الماضي، إنشاء المسابقة الانفصالية مما أثار غضبا واسع النطاق في عالم كرة القدم وخارجه.

وقال كاراجر إن مجموعة فينواي سبورتس المالكة للنادي سترحل في غضون أسبوع واحد إذا فقدت المدرب يورجن كلوب بسبب دوري السوبر الأوروبي الانفصالي.

وأبلغ كلوب سكاي سبورتس أمس الإثنين بأن رأيه في الدوري الانفصالي لم يتغير منذ 2019 عندما قال إنه يأمل ألا يحدث مطلقا.

وقال كاراجر: "أهم شيء أن الجميع ضده... تحدث كلوب حول الأمر في 2019 وكان موقفه في غاية الوضوح".

وتابع: "إذا فقد ليفربول مدربه بسبب ذلك خلال العام القادم، فإن الملاك سيرحلون عن النادي في غضون أسبوع. أستطيع تأكيد ذلك".

وتملك مجموعة فينواي سبورتس الأمريكية ليفربول منذ 2010 عندما اشترته مقابل 300 مليون جنيه إسترليني (419.70 مليون دولار).

وجاء الاستحواذ بعد أن قاد المالكان الأمريكيان السابقان - توم هيكس وجورج جيليت - ليفربول إلى مشارف الانهيار.

وأضاف كاراجر: "هذا يؤلمني أكثر لأن هؤلاء الملاك اشتروا ليفربول بعد أمريكيين آخرين أدارا النادي بطريقة سيئة وأطاح بهم المشجعون".

وتابع: "هؤلاء (الملاك) اشتروا النادي بثمن بخس. النادي أصبح أكبر الآن 6 أو 7 مرات، عوضوا الأموال التي دفعوها وفازوا باليانصيب مع ليفربول".

أخبار تهمك

موسيماني يُفاجئ محمد الشناوي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على أولى مباريات الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

منبوذ الزمالك يُحدد شرطه من أجل الرحيل

منذ ساعة الا ربع

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل جماهير ليفربول على أداء محمد صلاح أمام ليدز

منذ ساعة الا ربع

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 6 ساعات

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

04:20 م

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

02:41 م

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

منبوذ الزمالك يُحدد شرطه من أجل الرحيل

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر