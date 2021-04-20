بتروجت في مواجهة بورتو السويس

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين المدير الفني للفريق ،فريق بورتو السويس في تمام العاشرة مساء الاربعاء علي الملعب الفرعي بستاد بتروسبورت وديا .



وحصل لاعبو الفريقين علي راحة مؤخرا بمناسبة شهر رمضان الكريم ،قبل عودتهم للتدريبات الجماعية إستعدادا لعودة النشاط الرياضي .



يذكر أن الفريق البترولي يحتل المركز الثامن برصيد27نقطة،بينما بورتو السويس متصدر المجموعة محتلا المركز الأول برصيد 35نقطة.