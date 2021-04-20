Advertisements

بتروجت في مواجهة بورتو السويس

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
أميرة هاشم
Advertisements
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين المدير الفني للفريق ،فريق بورتو السويس في تمام العاشرة مساء الاربعاء علي الملعب الفرعي بستاد بتروسبورت وديا .

وحصل لاعبو الفريقين علي راحة مؤخرا بمناسبة شهر رمضان الكريم ،قبل عودتهم للتدريبات الجماعية إستعدادا لعودة النشاط الرياضي .

يذكر أن الفريق البترولي يحتل المركز الثامن برصيد27نقطة،بينما بورتو السويس متصدر المجموعة محتلا المركز الأول برصيد 35نقطة.

أخبار تهمك

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

موسيماني يُفاجئ محمد الشناوي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

منبوذ الزمالك يُحدد شرطه من أجل الرحيل

منذ ساعة الا ربع

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

رد فعل جماهير ليفربول على أداء محمد صلاح أمام ليدز

منذ ساعة الا ربع

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على أولى مباريات الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

04:20 م

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

02:41 م

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

منبوذ الزمالك يُحدد شرطه من أجل الرحيل

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر