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بسبب الديون.. صاحب مكتب رحلات يلقى بنفسه أسفل عجلات مترو وادى حوف

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت نيابة حلوان الجزئية اليوم الثلاثاء، بحفظ التحقيقات فى واقعة قيام صاحب مكتب رحلات بالقاء نفسه أسفل عجلات مترو محطة وادي حوف، وذلك بعدما التأكد من عدم وجود شبه جنائية باالحادث.

وكشفت التحريات والتحقيقات بالواقعة أن المتوفى يدعى "أحمد. أ"، 70 سنة، وأنه يمتلك مكتب رحلات ويعاني مؤخرًا من أزمات نفسية وديون جعلته يفكر فى الانتحار أكثر من مرة، ويوم الواقعة قاما بالقاء نفسه أمام مترو محطة وادى حوف أثناء قدومه، مما أسفر عن إصابته بتهشم في الجمجمة وبتر أجزاء من جسده.

كانت قد وردت إشارة للعميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، من الخدمات المعينة بمحطة مترو وادي حوف، مفادها انتحار مسن، يدعى "أحمد. أ"، أسفل عجلات المترو، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة للتحقيق.

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