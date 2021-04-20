"توبة إلى الله".. أحمد فلوكس ينشر دعاء التوبة عبر "إنستجرام"

شارك الفنان أحمد فلوكس، صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





و علق أحمد فلوكس قائلاً:"يا رب ... اغفرلي و تقبل توبتي انا و اهلي و كل احبائي و عبادك اجمعين يا رب".





وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.













ويعرض لـ أحمد فلوكس مسلسله الجديد "سفينة نوح" والذي تعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة .









"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري،









وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.



