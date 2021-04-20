ضمن خطة الدفع بعدد من الكفاءات.. ما لا تعرفه عن الرئيس الجديد لهيئة السكة الجديد (بروفايل)

أصدر وزير النقل المهندس كامل الوزير، صباح اليوم الثلاثاء، عدد من القرارات المتعلقة بتغيرات قيادات هيئة السكة الحديد، أبرزها انتداب المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيسًا للهيئة القومية لسكك حديد مصر، لمدة عام، خلفًا للمهندس أشرف رسلان.



ويأتي تعيين المهندس مصطفى عبداللطيف أبو المكارم ضمن خطة الوزارة للدفع بعدد من الكفاءات، التي من شأنها تحقيق رؤية الوزارة وأهدافها في التطوير الشامل للسكة الحديد والارتقاء بهذا المرفق الحيوي.



ويحمل مصطفى أبو المكارم خبرة واسعة في مجال البنية التحتية للسكك الحديدية؛ حيث تولى رئاسة الشركة المصرية لصيانة وتجديد خطوط السكة الحديد، ورئيسًا لقطاع البنية التحتية الأساسية بالسكة الحديد، في عهد الوزير الأسبق سعد الجيوشي.



وتعتبر الشركة المصرية لصيانة وتجديد خطوط السكة الحديد أحدى الشركتين المسؤولتين عن تجديد القضبان الحديدية على مستوى الجمهورية، والمملوكة لهيئة السكة الحديد.



وشغل المهندس أبو المكارم منصب مستشار بهيئة النقل النهري التابعة لوزارة النقل والمواصلات، ونائبًا لوزير النقل عام 2017، ومستشارًا للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عام 2015، ورئيسًا للإدارة المركزية للتطوير والتدريب في هيئة السكة الحديد بين عامي 2014 - 2015.



والجدير بالذكر أن أهداف وزارة النقل والمواصلات وفقًا رؤية 2030 تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة فى توسيع مفهوم التنمية المستدامة، عبر توفير وتكامل شبكات النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى فى كافة المجالات.



كما تهدف إلى تسهيل حركة الانتقال بين الأقاليم المختلفة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وهذا يأتي من خلال توفير بنية تحتيه قوية للسكك الحديدية والاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة في ذلك القطاع الحيوي.