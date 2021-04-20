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عبء على الطالب وولي الأمر.. لماذا رفض "الشيوخ" تعديلات قانون التعليم؟ (تقرير)

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 04:49 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان أسامة
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رفضت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، خلال الجلسة العامة أمس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، وهو ما يهدف إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات، ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة.


ورفضت لجنة التعليم التعديلات على القانون، لما يُشكله من عبء نفسي ومادي على الطلاب وأسرهم، خاصة وأن التعليم في مصر طبّق هذا النظام من قبل، ولم يثبت جدواه.

وكيل "التعليم": تحويل الثانوية العامة من عام لـ3 النظام أثبت عدم جدواه

قالت الدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إنه تم رفض تعديلات قانون التعليم المُقدم من الحكومة بشأن نظام الثانوية العامة، وأنه قد طُبق هذا النظام من قبل على طلاب الصف الثاني الثانوي وأثبت عدم جدواه.

وأضافت في تصريح لبوابة "الفجر" أن تحويل الثانوية العامة من عام واحد لـ  أعوام، هو عبء على الأسرة المصرية، وضغط عليهم 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، موضحة أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قال إن أهداف التعديل هو إجبار الطالب على التعلم.

أمين سر "التعليم": لو عُرض علينا مشروع حقيقي للتطوير لقوبل بالتأييد

وقال النائب ناجح جلال أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إنه تم رفض مشروع قانون التعليم، الذي يهدف إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات، خاصة وأننا قمنا بهذه التجربة منذ سنوات.

وأضاف في تصريح لبوابة "الفجر": "لو كان عُرض علينا مشروع حقيقي لتطوير التعليم كانت اللجنة قابلته بالتأييد، بينما في الحقيقة ما عرض علينا هو مجرد تعديل لمشروع وسيلة تقيم الامتحانات فقط لا غير".

نائب "بالشيوخ": تحويل الثانوية العامة من عام لـ3 عبء نفسي ومادي على أولياء الأمور

وقال النائب ياسر زكي عضو مجلس الشيوخ، إن التعديل مطلوب، والمشكلة ليست في تعديل القانون وإنما في آليات التنفيذ.

وأضاف في تصريح لبوابة "الفجر" أن تحويل نظام التعليم من عام واحد إلى 3 أعوام، عبء على أولياء الأمور، وتحويلهم إلى ضغط لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، بالإضافة إلى التعديل الخاص بأن الطالب قادر على محاولة تحسين مجموعة مثل النظام المُتبع في الدول الأمريكية.

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الكلمات المفتاحية

نظام الثلاث سنوات نظام الثانويه العامه تعديلات قانون التعليم الفجر

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