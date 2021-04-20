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زعيم حزب الشعب الجمهوري يهاجم أردوغان ويصف سياسته بالفاشلة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كيلتشدار أوغلو، إن مشاكل تركيا الأساسية تتفاقم لأن الآلية السياسية للدولة تقصر في بذل الجهود الكافية لحل قضايا، مثل التعليم والمسألة الكردية.

 

وقال كيلتشدار أوغلو، إن "المؤسسة السياسية لا تنفق الوقت والجهد اللازمين لحلها"، وأضاف "المشاكل تزداد اتساعاً وتميل إلى منطقة أكثر صعوبة لحلها، على سبيل المثال، مشكلة التعليم هي واحدة منها، وأيضاً المشكلة الكردية".

 

ولفت زعيم حزب الشعب الجمهوري إلى أن القضية الكردية في تركيا كادت تتحول إلى "مشكلة دولية"، مضيفًا أنه "كان بإمكان تركيا حل هذه المشكلة بمحض إرادتها".

 

وألقى باللوم على الحكومة لعدم قدرتها على إجراء إصلاحات على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن تركيا واجهت صعوبة في السياسة النقدية بسبب الاقتراض الكبير للمال مع أسعار فائدة مرتفعة بشكل غير عادي.

 

وتابع "لو تم تطوير الديمقراطية في تركيا، لكنا نتحدث عن الجامعات والبيئة والعالم والكون والفضاء، ربما يمكن إجراء دراسات جادة في المجال الفلسفي"

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حزب الشعب الجمهوري الرئيس التركي اردوغان

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