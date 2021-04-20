حكاية "كلوب محمد علي" يكشفها عمرو الليثي وأحمد صيام بالشرق الأوسط









يتناول الاعلامي د. عمرو الليثي والفنان احمد صيام في الحلقة اليوم الثلاثاء الثمن من شهر رمضان من برنامج " رمضان المصري علي القهوة " عبر اثير الشرق الاوسط ، الحديث عن " كلوب محمد على " والذي كان قهوة الباشوات والاقطاعيين ورجال السياسة والاحزاب ايام الملك فؤاد ..

ويكشف عمرو الليثي حكاية كلوب محمد علي ويقول ، قبل كلوب محمد علي كان فيه في وسط البلد نادي اسمه نادي الخديوية وكان بيجلس عليه الامير فؤاد قبل مايبقى ملك ، وفي يوم تعرض الامير لمحاولة اغتيال فقرر ينقل قعدته هوه وشلته لمكان جديد فعملوا اكتتاب وجمعوا ١٤ الف جنيه واختاروا المكان ده وقرروا يسموه كلوب محمد علي ..

وعقب احمد صيام : على فكرة انا مرة سمعت الاستاذ عباس الطرابيلي الصحفي بيحكي في الاذاعة انهم جابوا مهندس فرنساوي اسمه تقريبا اسكندر مارسيل - وهو من قام ببناء قصر البارون وكنيسة البازليك - فجابوه حتي يصمم مبنى كلوب محمد علي ، وبعد الكلوب ما تم بنائه كان الامير فؤاد شخصيا هو اول رئيس ليه ونائب الرئيس كان يعقوب ارتين جد لوسي ارتين واسمه موجود حتى الآن على شارع كبير في مصر الجديدة ..

وتابع عمرو الليثي : وبعد بناء كلوب محمد علي سنة ١٩٠٧ واصبح اهم مركز لاسقاط وتشكيل الوزارات في مصر ايام الملك فؤاد وابنه الملك فاروق ، واستمر هكذا لغاية مااتأمم سنة ١٩٥٤ وانضم لوزارة الخارجية واصبح اسمه نادي التحرير . وفي سنة ١٩٨٢ اتغير اسمه للنادي الدبلوماسي ..









البرنامج يكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه، ويخرجه الإذاعي تامر حسني.



