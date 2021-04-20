رئيس الفيفا يهدد أندية السوبر الأوروبي

شدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، على معارضة "فيفا" لمشروع دوري السوبر الأوروبي، وذلك بعدما أعلن 12 نادياً أوروبياً كبيراً، من خلال بيان مشترك عن اتفاقية لإنشاء بطولة كرة قدم جديدة، وسط اعتراضات كبيرة من جانب الاتحادات المحلية والأوروبية لكرة القدم، فضلاً عن حكومات دول كبيرة على غرار بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

وجه إنفانتينو رسالة شديدة اللهجة للأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، وقال: "على كل شخص قرر المغادرة، أن يتحمل العواقب".

وأضاف: "ليس هناك أرض مشتركة، إما أن تكون في الداخل أو الخارج يجب على الجميع أن يتحلى بالاحترام، وهي قواعد وأسس "فيفا"، وكذلك الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "سأكون واضحاً معكم "فيفا" لا يوافق على هذا المشروع مطلقاً، مهمتنا جميعاً أن نحمي النماذج الرياضية، ومسابقات الأندية والمنتخبات".

وأوضح: "دورنا هو حماية كرة القدم والمسابقات والمنتخبات الوطنية حتى تبقى هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم، في "فيفا" لا يسعنا سوى أن نرفض بشدة فكرة إقامة دوري السوبر الأوروبي، وعليكم تحمل عواقب هذه القرارات".

وأردف: "اختارَ أحدٌ ما العيش بطريقته الخاصة، فعليهم تحمل العواقب المترتبة على ذلك لا يمكن لنصفك الأول أن يكون داخلاً والنصف الآخر خارجاً".

واختتم: "عملت 16 عاماً فى الـUEFA، عملت كثيراً للدفاع عن المبادئ والقيم التي مكنت من نجاح كرة القدم، سيتعين على الأندية تحمل مسؤوليتها، والتفكير فى كل المشجعين الذين ساهموا فى ما هي كرة القدم اليوم".

وأثار مشروع دوري السوبر الأوروبى جدلاً كبيراً على مدار الأيام الماضية، وأزمة ضخمة بين الأندية المذكورة واتحاداتها الأهلية وكذلك "يويفا".