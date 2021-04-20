عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

أكد مصدر بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تواجد أيمن أشرف ضمن قائمة الفريق الأحمر لمباراة سموحة القادمة في الدوري العام.





وغاب أيمن أشرف عن التدريبات الجماعية للمارد الأحمر أمس بسبب إصابته بخشونة في الركبة والتي اشتكى منها في نهاية مباراة القمة أمام الزمالك.





وقال عضو بالجهاز الفني للأهلي في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي "، أن أيمن أشرف سيتواجد في قائمة الأهلي لمباراة سموحة المقرر لها ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





وحقق الأهلي فوزا صعبا على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري العام.



