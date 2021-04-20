Advertisements

تداول 424 شاحنة و8600 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
Advertisements
ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 424 شاحنة و 8600 طن بضائع عامة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم/ الثلاثاء/- أن حركة الواردات شملت 2300 طن بضائع عامة و136 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 6300 طن بضائع عامة و288 شاحنة .

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (بوسيدون إكسبريس) وغادرته 3 سفن (محبة،الحرية،أمل) كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة عمان.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ 43 دقيقة

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ أقل من ساعة

منبوذ الزمالك يُحدد شرطه من أجل الرحيل

منذ 43 دقيقة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُفاجئ محمد الشناوي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رد فعل جماهير ليفربول على أداء محمد صلاح أمام ليدز

منذ 43 دقيقة

تعرف على أولى مباريات الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

04:20 م

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

02:41 م

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

منبوذ الزمالك يُحدد شرطه من أجل الرحيل

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر