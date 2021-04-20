تداول 424 شاحنة و8600 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 424 شاحنة و 8600 طن بضائع عامة.





وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم/ الثلاثاء/- أن حركة الواردات شملت 2300 طن بضائع عامة و136 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 6300 طن بضائع عامة و288 شاحنة .





وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (بوسيدون إكسبريس) وغادرته 3 سفن (محبة،الحرية،أمل) كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة عمان.