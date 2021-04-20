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الكاتبة إليف شفق تعلن زيادة العنف ضد المرأة في إسطنبول

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قالت الكاتبة التركية إليف شفق للممثلة أنجلينا جولي في مقابلة نشرت في مجلة تايم إن انسحاب تركيا من معاهدة أوروبية تهدف إلى حماية المرأة من العنف نكسة كبيرة لها عواقب وخيمة على المرأة.

 

وقال شفق إن اتفاقية اسطنبول هي أكثر المعاهدات الدولية تقدما، والتي تحمي كل من هو عرضة للعنف، وقرار أنقرة الانسحاب منها يخبر الجناة أن "جرائمهم ستُشرّع".

 

وسحب أردوغان تركيا من اتفاقية اسطنبول لحقوق المرأة بأمر تنفيذي الشهر الماضي، في خطوة أثارت انتقادات شديدة من قبل حلفاء تركيا الغربيين وأدت إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

 

وقالت شفق: "أعتقد أن هذه نكسة كبيرة، سيكون لها عواقب وخيمة على النساء والأطفال.

 

 

 

وأضافت: "كان هناك بالفعل تصعيد في حالات العنف الأسري في تركيا". "في وقت كانت فيه المرأة في أمس الحاجة إلى الحماية ، فإن الحكومة تفعل العكس تمامًا".

 

يأتي انسحاب تركيا من المعاهدة وسط تصاعد في العنف ضد النساء، مع جرائم قتل عنيفة لعدد من النساء هزت البلاد في صيف وخريف العام الماضي.

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الكلمات المفتاحية

العنف ضد المرأة الرئيس التركي اردوغان اتفاقية اسطنبول

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