اتفاقيات وملفات تعاون.. هذا ما ينتظر زيارة رئيس الوزراء إلى ليبيا

يزور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة خلال الفترة الحالية ليبيا لمناقشة ملفات التعاون بين القاهرة وطرابلس.



مدبولي و١١ وزير في ليبيا

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و11 وزيرًا إلى ليبيا، ظهر اليوم الثلاثاء، لبحث ملفات التعاون المشترك.



ويضم الوفد وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددًا من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.



لقاء منتظر لرئيس الوزراء

ومن المنتظر أن يلتقي الدكتور مصطفي مدبولي، خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.



ملفات على طاولة الوزراء

ويناقش رئيس الوزراء المصري مع نظيره الليبي التعاون الاقتصادي والسياسي وعودة العمالة والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، وفق لما أعلنه المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة.



اتفاقيات متوقعة بين الطرفين

وحسب تقارير إعلامية من المتوقع أن يتم توقيع عدة اتفاقيات بين الحكومة المصرية ونظيرتها الليبية، من بينها إنشاء محطات كهربائية في ليبيا، وذلك عبر توقيع اتفاقيات بين وزارة الكهرباء المصرية والليبية لتقوية شبكات الطاقة الليبية، كما تتناول الزيارة ملف الاستثمارات المصرية في ليبيا، وملف العمالة المصرية هناك، وإعادة فتح البعثات الدبلوماسية.



وفي بيان صحفي، قال حزب الشعب الجمهوري إن الزيارة تؤكد ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال السنوات الماضية، حول العلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص مصر على خروج ليبيا في أسرع وقت من هذا النفق المظلم، وعودتها لمسارها الطبيعي، وعودة عجلة العمل والتنمية والإعمار للدوران بداخلها.



وأشار الحزب إلى أنه يجدد تأييده لكل الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية والدولة المصرية للوقوف بجوار الأشقاء الليبيين، حتى عودة ليبيا لوضعها الطبيعي في المنطقة، وعودة الحياة الطبيعية لكل الشوارع الليبية.​

