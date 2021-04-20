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"الري" تكشف حقيقة سقوط أمطار على بعض المناطق

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 05:03 م
أرشيفية
أرشيفية
مصطفى الملاح
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كشفت نتائج التنبؤ بالأمطار، بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، احتمالية سقوط امطار خفيفة على أجزاء من وسط الصعيد وذلك يوم 20 أبريل.

كما كشفت النتائج احتمالية سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من جنوب سيناء والبحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد يوم 21 أبريل، واحتمالية سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من البحر الاحمر يوم 22 أبريل.

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