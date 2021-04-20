محافظ اسوان يشيد بدور مؤسسة الأورمان فى خدمة البسطاء والاكثر احتياجا



أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية دور المشاركة المجتمعية في تحقيق التكافل الإجتماعى من خلال دعم ومساندة الأسر البسيطة والأكثر إحتياجًا فى شهر رمضان الكريم مشيدا بجهود مؤسسة الاورمان الخيرية







تعلن جمعية الأورمان أنها تواصل توزيع كراتين المواد الغذائية المقرر توزيعها فى محافظة اسوان على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومدن المحافظة تحت رعاية السيد المحافظ أشرف عطية محافظ أسوان.



واكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان انه في سبيل نجاح مشروعها الانسانى لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى ويتم التوزيع تحت إشراف مباشر من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظات.



وأوضح مدير عام الاورمان ان توزيع الاورمان لكراتين المواد الغذائية فى محافظة أسوان يشمل جميع مراكز المحافظة (أسوان - ادفو - دراو- كوم امبو - نصر النوبة).



يذكر إن جمعية الأورمان بدءت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن، وضاعفت مؤخرًا الكميات التى كانت توزعها سنويًا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبًا وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا.