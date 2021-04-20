مصر الخير توزع 17 ألف كرتونة رمضانية و1200 وجبة يومية بالإسكندرية والبحيرة

تواصل حملة مؤسسه "مصر الخير " السنوية التى أطلقتها مع شهر رمضان في نشر الفرحة في البيوت ولدى الأسر الأولى بالرعاية فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة.

أيمن أبوغالى مدير مكتب المؤسسة بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة قال إن المؤسسة تواصل حملتها الرمضانية من خلال توزيع الكراتين التى تحتوى على مختلف السلع الغذائية التى تحتاجها الأسرة المصرية خلال شهر رمضان إضافة إلى توزيع باقي الخدمات التي توفرها المؤسسة مثل سند العيلة والوجبات اليومية لإفطار الصائمين وكذلك العديد من الخدمات.



وأوضح "أبوغالي" أنه منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن تم توزيع 12 ألف كرتونة رمضانية تضم مختلف السلع الغذائية في محافظة البحيرة بالإضافة إلى توزيع 650 سند العائلة على 650 أسرة بواقع كل أسرة" 5 كراتين و8 علب من اللحم و10كجم بطاطس وكيلو تفاح و2لتر عصير، بالإضافة الى 200 جنيه نقدي، كما تم توزيع توزيع 600 وجبة إفطار صائم يوميًا من خلال مطبخين لجمعيات شريكة على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.



وأشار أنه فيما يتعلق بمحافظة الإسكندرية فتم توزيع 4750 كرتونة رمضانية تحتوي على مختلف السلع الغذائية حتي الآن، بالإضافة إلى توزيع 300 سند العائلة على 300 أسرة بواقع كل أسرة " 5 كرتونة و8 علب من اللحم وكيلو تفاح و10 كجم بطاطس و2 لتر عصير، بالإضافة إلى 200 جنيه نقدي، لافتًا إلى أنه يتم أيضا توزيع 600 وجبة إفطار صائم يوميًا من خلال مطبخين لجمعيات شريكة ونستهدف الوصول إلى 15000 وجبة اسكندرية و15000 وجبة البحيرة.



من جانبه قال المهندس أحمد علي المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصرالخير، بأن المؤسسة تواصل توزيع الكراتين الغذائية وسند العائلة ووجبات الإفطار اليومية علي مدار الشهر الكريم من خلال مكاتب مؤسسة "مصر الخير" في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وبالتعاون مع الجمعيات الشريكة والتي يزيد عددها عن 4 آلاف جمعية.



وأوضح أنه من المقرر انطلاق القافلة الثانية من "قوافل الخير" لهذا العام يوم 10 رمضان المبارك وتشمل توزيع كراتين المواد الغذائية بالإضافة إلي توزيع ملابس العيد لتعم الفرحة بالعيد داخل منازل الأسر الأولي بالرعاية في جميع محافظات مصر.



وأضاف أن حملة إفطار صائم والتي أطلقتها المؤسسة منذ 9 سنوات بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي تستهدف الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات وتوفير وجبات الإفطار لهم داخل منازلهم من خلال تقديم " كرتونة الخير".



وكشف عن أن حملة "إفطار صائم" تتضمن عدة عناصر وبنود وخيارات مازالت مفتوحة أمام المتبرعين، حيث تشمل منتجات الحملة، 5 بنود وعناصر رئيسية في مقدمتها الكراتين الغذائية والثاني إفطار صائم والثالث ملابس العيد والرابع زكاة الفطر، فيما مثل البند الخامس من منتجات الحملة بند سهم مصارف الزكاة.

