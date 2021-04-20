تعرف على موقف الأندية الأوروبية من بطولة دوري السوبر الأوروبي





أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا بأن كل نادي أو لاعب سيشارك في بطولة دوري السوبر الأوروبي يمكن حرمانه من المشاركة في أي بطولة تابعة لليويفا أو الفيفا سواء على الصعيد الأوروبي أو الدولي، وانقسمت النوادي الأوروبية بين المؤيد والمعارض.





- موقف نادي بايرن ميونخ:

صرح كارل هاينتس رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ في بيان رسمي وقال : " لا أعتقد أن دوري السوبر الأوروبي سيحل المشاكل المالية التي تعاني منها الأندية الأوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا ويجب على جميع الأندية في أوروبا التضامن والعمل المشترك لضمان تفادي الآثار الناجمة عن إنتشار الوباء بما يتماشى مع الإيرادات، ولجعل كرة القدم الأوروبية بأكملها أكثر عقلانية".





وأصدر البايرن بيان رسمي منذ قليل على الموقع الرسمي له يوضح فيه موقفه النهائي، وجاء البيان كالتالي:

" بالنيابة عن مجلس الإدارة يمكنني أن أعلن صراحة أن بايرن ميونخ لن يشارك في دوري السوبر، ويتضامن مع البوندزليجا والاتحاد الألماني، نحن من دواعي سرورنا أن نمثل بلدنا في دوري أبطال أوروبا فقط".





- موقف باريس سان جيرمان:

كشفت صحيفة ماركا عن موقف نادي باريس سان جيرمان من البطولة الجديدة ونشرت أن سبب رفض النادي له اعتبارات عديدة على رأسها علاقة رئيس النادي ناصر الخليفي الوطيدة بأليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأيضا علاقة يوجد علاقة جيدة بالنادي مع الاتحاد الأوروبي، والوفاق بين صندوق قطر للاستثمار المالك للنادي والاتحاد الدولي، وبذلك يجعل مشاركة النادي في البطولة شبه مستحيل خاصة مع قرب تنظيم بطولة كأس العالم، وحتى الاَن باريس سان جيرمان رافض المشاركة.





- النوادي المؤيدة للبطولة الجديدة:

أعلن 12 نادي أنه مشترك في هذه المسابقة وهم: ريال مدريد، برشلونة، أتليتكو مدريد، يوفنتوس، ميلان، إنتر، ليفربول، مان سيتي، مان يونايتد، أرسنال، توتنهام، تشيلسي.



