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السيسي يبعث برقية عزاء في وفاة الرئيس التشادي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برقية تعزية في وفاة الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي.

وقال الرئيس السيسي حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز": "إن الرئيس إدريس ديبي زعيم وطني قدم الكثير إلى شعبه وبلاده وبذل العطاء والجهد لخدمة القضايا الإفريقية في مواجهة التحديات المختلفة".

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