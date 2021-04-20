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منتخب الإسكندرية بطلاً للنسخة الرابعة من دوري مراكز الشباب للصم

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الثلاثاء، منتخب الإسكندرية للصم لفوزهم في نهائي دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، حيث حصد منتخب الإسكندرية على المركز الأول والميدالية الذهبية وجائزة مالية قدرها ٨٠ ألف جنيهًا.

وأكد المحافظ على دعمه الكامل لجميع الأنشطة الرياضية التي تهدف إلى توظيف طاقة النشء والشباب السكندري بشكل إيجابي يفيدهم، لافتًا إلى أن الشباب هم مستقبل الوطن.
كما أن الدولة بجميع أجهزتها تعمل جاهدة على دعم الشباب واستغلال طاقتهم بشكل فعال وإيجابي يعود عليهم بالنفع، وذلك من خلال تنظيم العديد من المبادرات والفاعليات مثل: مبادرة "تنشيط الرياضة بأحياء الإسكندرية "، التي تقام صباح كل يوم جمعة.
وأشار الشريف أن هناك مشروع "1000 بنت..1000 حلم" الذي تنظمها مديرية الشباب والرياضة مع الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والذي يهدف إلى تدريب الفتايات تحت سن 14 سنة، وغيرها الكثير من الفاعليات التى تدعم بها الدولة الشباب والنشء.

ومن الجدير بالذكر؛ أن منتخب الإسكندرية قد تأهل علي حساب منتخب كفر الشيخ بعد أن تغلب عليه في مباراة نصف النهائي بضربات الترجيح، بينما تأهل منتخب أسيوط بعد تغلبه علي منتخب الإسماعيلية في مباراة نصف النهائي بهدف نظيف، كما أن الفرق ال١٦ التي صعدت منها ٨ فرق صعدت من الأدوار التمهيدية والتي أقيمت بالإسكندرية، بجانب ٨ فرق أخري أصحاب دور الـ ٨ في النسخة السابقة.
منتخب الإسكندرية بطلاً للنسخة الرابعة من دوري مراكز الشباب للصم
منتخب الإسكندرية بطلاً للنسخة الرابعة من دوري مراكز الشباب للصم
منتخب الإسكندرية بطلاً للنسخة الرابعة من دوري مراكز الشباب للصم
منتخب الإسكندرية بطلاً للنسخة الرابعة من دوري مراكز الشباب للصم
منتخب الإسكندرية بطلاً للنسخة الرابعة من دوري مراكز الشباب للصم
منتخب الإسكندرية بطلاً للنسخة الرابعة من دوري مراكز الشباب للصم
منتخب الإسكندرية بطلاً للنسخة الرابعة من دوري مراكز الشباب للصم
منتخب الإسكندرية بطلاً للنسخة الرابعة من دوري مراكز الشباب للصم

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