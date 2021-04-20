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كرواتيا تطلق حملة "جزر خالية من كورونا" للترويج السياحي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
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أطلقت وزارة السياحة الكرواتية حملة "الجزر الكرواتية - مناطق خالية من كوفيد-19" الإلكترونية من أجل الترويج للسياحة في الجزر الكرواتية لاسيما وأن إصابات كورونا بها منخفضة للغاية.

وقالت وزيرة السياحة والرياضة الكرواتية نيكولينا برنجاك "إن الجزر تشكل أهمية استثنائية لصناعة السياحة في كرواتيا لأنها تمثل ربع إجمالي مناطق الإقامات الليلية للسياح في كرواتيا" وفقا لما ذكرته منصة "يورو اكتيف" الإعلامية للشئون الأوروبية اليوم.

وأشارت الوزيرة إلى أن "الجزر ومعظمها مناطق خضراء تستحوذ على ثلث مناطق إقامة السياح في البلاد لذلك يجب أن يكون معلومات دقيقة عن الوضع الوبائي فيها" مضيفة أنه "لهذا السبب أطلقنا موقعا إلكترونيا يقدم معلومات عن الوضع الوبائي في مقاطعات البلاد وأيضا أماكن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا".

تجدر الإشارة إلى أن كرواتيا تضم 78 جزيرة كبيرة و524 جزيرة صغيرة و642 جزيرة صخرية وشعاب مرجانية.

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