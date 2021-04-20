السيسي ينعى الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبى

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، بعث برقية تعزية في وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي.



وجاء نص البرقية كالتالي: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب التشادي الشقيق ولكافة الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس إدريس ديبي، الزعيم الوطني والحكيم الذي قدم الكثير إلى شعبه وبلاده، وبذل العطاء والجهد لخدمة القضايا الإفريقية في مواجهة التحديات المختلفة، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان، ومتمنيا كل السلام والتقدم للشعب التشادي الشقيق فيما هو قادم".

