حبس المتهم بقتل زوجته بسلك كهرباء في أبو النمرس

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عامل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته وخنقها بسلك كهربائي بأبو النمرس.



باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل زوجة على يد زوجها، بعد خنقها بسلك كهربائي، واعترف المتهم، أنه ارتكب الواقعة،قائلًا،" مكنش قصدي اقتلها..ساعة شيطان".



وأفاد المتهم في اعترافاته، انه عامل موبيليا، وتزوج منذ ٤ سنوات، وزوجته مريضة بالصرع، وفي يوم الواقعة، لم اشتري الدواء الخاص بمرضها، لعدم حيازتي على نقود، فبمجرد رجوعي للمنزل، اشتد الخلاف، مما فقدت أعصابي ولم اشعر غير وأني اخنقها بسلك كهربائي، فسقطت جثة هامدة بعد خنقها، فقمت بإدعاء رواية كاذبة، أن رأسها ارطدمت ببرميل مياة نتيجة تعرضها لنوبة من الصرع.



كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة ابو النمرس من عامل موبيليا، بالعثور على زوجته جثة هامدة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة ربة منزل ووبها اثار خنق حول الرقبه.



وبعمل التحريات تبين أن وراء زوجها بسبب خلافات نشبت بينهما، تمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

