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التجمع الفلسطيني يُحيى يوم الأسير بتكريم شيخ الأسري "الشوبكي" (صور)

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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أحيى التجمع الفلسطيني للوطن والشتات، ذكرى يوم الأسير، مساء أمس الأثنين، من خلال تنظيم زيارة إلى منزل عائلة شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي، الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 

وترأس الزيارة عبدالله أبو عاذرة، المفوض العام للتجمع في مصر، بمشاركه عدد من الأعضاء، وقاموا بتسليم درع يحمل صورة الأسير إلى شقيقته وأبن عمه.

 

ونقل أبو عاذرة، تحيات الأمانة العامة للتجمع ممثلة بأمينها العام محمد شريم، والذي أحيى صمود آسرانا البواسل القابعين خلف قضبان المحتل، خاصة وأن هؤلاء الأسرى هم عنوان كرامة الشعب الفلسطيني ومراحل نضاله المتواصل، وإن قضية الأسرى هي قضية كل بيت فلسطيني.

 

وطالب التجمع الفلسطيني، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية، بضرورة التدخل لإنهاء معاناة الأسرى والمرضى داخل السجون الإسرائيلية والإفراج الفوري عنهم.

 

ومن جانبه، قال سعد الشوبكي، إبن عم الأسير وزوج شقيقته، إن زيارة وفد التجمع بعثت الأمل في نفوسنا، مقدما الشكر للتجمع الفلسطيني على هذه اللفتة الكريمة وإصرارهم على التواصل مع ذوي الأسرى الذين ضحوا بزهرة شبابهم خلف قضبان المحتل .

 

يذكر إن الإحتلال الإسرائيلي قد سمح لفؤاد الشوبكي، بالعودة  إلى فلسطين عقب اتفاقية اوسلو التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم ادعت قوات الإحتلال بقدوم سفينه من إيران  تحمل بضائع عسكرية للفلسطينيين، واتهمت ياسر عرفات والشوبكي والسلطة الفلسطينية بملكيتها.

 

وبالرغم من إعلان الشوبكي، مدير المالية العسكرية حينها،عدم صحة المعلومات الواردة لديهم مع عدم ملكيته للسفينة، إلا إنه أعتقل وحكم عليه بالسجن لمده ١٧ عام.

التجمع الفلسطيني يُحيى يوم الأسير بتكريم شيخ الأسري "الشوبكي" (صور)
التجمع الفلسطيني يُحيى يوم الأسير بتكريم شيخ الأسري "الشوبكي" (صور)
التجمع الفلسطيني يُحيى يوم الأسير بتكريم شيخ الأسري "الشوبكي" (صور)
التجمع الفلسطيني يُحيى يوم الأسير بتكريم شيخ الأسري "الشوبكي" (صور)
التجمع الفلسطيني يُحيى يوم الأسير بتكريم شيخ الأسري "الشوبكي" (صور)
التجمع الفلسطيني يُحيى يوم الأسير بتكريم شيخ الأسري "الشوبكي" (صور)
التجمع الفلسطيني يُحيى يوم الأسير بتكريم شيخ الأسري "الشوبكي" (صور)
التجمع الفلسطيني يُحيى يوم الأسير بتكريم شيخ الأسري "الشوبكي" (صور)

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شيخ الاسرى الشوبكي التجمع الفلسطيني

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