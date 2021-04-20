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استقبال رسمي لرئيس مجلس الوزراء في مقر الحكومة الليبية في طرابلس

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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عرضت فضائية "اكسترا نيوز" لقطات ترصد وصول الدكتور مصطفى مدبولي إلى العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد كبير من 11 وزيرًا، حيث أقيم له استقبال رسمي في مقر الحكومة الليبية.

وكان غادر مدبولي، ظهر اليوم الثلاثاء مطار القاهرة متوجهًا إلى العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد يضم 11 وزيرًا، لبحث ملفات التعاون المشترك.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء، خلال الزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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