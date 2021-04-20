وزيرة الصحة توجة باتخاذ الإجراءات القانونية إزاء واقعة التعدى على مستشفى صدر المحلة (صور)



قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وجهت باتخاذ كافة الإجراءات والتحرك السريع عقب علمها بواقعة التعدي على أطباء وتمريض مستشفى صدر المحلة من قبل أهلية مريضة، وقامت بالتواصل مع المديرية للتأكد من أن كافة الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها باسم المستشفى



كما تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تداعيات واقعة الاعتداء على المستشفي والتواصل مع مدير أمن الغربية لمعرفة ما تم في هذه الواقعة، والتأكد من أن كافة الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها باسم المستشفى، مؤكدا على أنه يولى اهتمامًا كبيرًا بالواقعة، وعدم التهاون في حق الجيش الأبيض





وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الوزيرة طالبت الأطباء باتباع الإجراءات القانونية السليمة عند التعرض لاعتداء أثناء تأدية عملهم، وهى: البقاء بالمستشفى وعدم مغادرتها لأى سبب وتحرير محضر يكون باسم المستشفى التى حدثت بها الواقعة، ويتم تحريره باسم مدير المستشفى أو من ينوب عنه.



وأضح عبد الناصر، أن الواقعة تعود عندما قام أهلية مريضة بالتعدي علي الطاقم الطبي، فور الكشف على المريضه والتشخيص بإصابتها بفيروس كورنا ولكنها تحتاج لعزل منزلى لإستقرار حالتها ولا يستدعي دخولها للمستشفي قام أهلية المريضة بتكسير الإستقبال والتعدي بالضرب على الطاقم الطبي.



وقام بالتواصل مع إدارة المستشفي للاطمئنان على الطاقم الطبي، وتقديم كل الدعم لهم، وتم تحرير مذكرة بالواقعة فى قسم المحلة الكبري، وتم إرساله إلى النيابة العامة.