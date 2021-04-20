موسيماني يستسفر عن موعد عودة فيراري الأهلي للمباريات

استفسر بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلي، من طبيب الفريق عن الموعد الرسمى لمشاركة معلول فى المباريات فى ظل احتياج الفريق لخدماته بشدة بالوقت الحالى.





وحسم أحمد أبو عبلة، طبيب نادى الأهلى، موعد مشاركة المحترف التونسى على معلول، الظهير الأيسر للفريق، فى المباريات مع الفريق.

وأكد طبيب الأهلى للمدير الفنى احتياج على معلول لمدة 20 يوما، من أجل التواجد فى التدريبات الجماعية مع القلعة الحمراء.

ويغيب على معلول عن المشاركة فى المباريات مع القلعة الحمراء مع الفريق، منذ الإصابة التى تعرض لها أمام بايرن ميونخ الألمانى فى نصف نهائى مونديال كأس العالم للأندية.