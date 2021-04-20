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"شكرى" يصل كينشاسا برسالة من الرئيس السيسى لرئيس الكونغو حول سد النهضة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث بام وزارة الخارجية، عبر حسابة الشخصي علي موقع تويتر بأن وزير الخارجية سامح شكرى وصل إلى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الشقيقة، حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.

وكان التقي وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بالسيد سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة، حيث قام بتسليمه الرسالة الموجهة من السيد رئيس الجمهورية، وذلك في سياق الجولة التي يقوم بها لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الرسالة التي قام الوزير شكري بتسليمها تناولت الوضع الحالي لمفاوضات سد النهضة وموقف مصر ازاء هذه القضية، وذلك في إطار حرص مصر على التنسيق والتشاور مع جنوب أفريقيا في ضوء مكانتها على الساحة القارية وعضويتها الحالية في هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي. وقد حرص وزير الخارجية على الاعراب، في هذا السياق، عن تقدير مصر للجهود التي بذلتها جنوب أفريقيا في ملف سد النهضة طوال رئاستها السابقة للاتحاد الأفريقي.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية استعرض أيضًا خلال اللقاء ما خلُصت إليه اجتماعات كينشاسا الأخيرة، مشددًا على أن مصر برهنت خلال هذه الاجتماعات على ما تتحلى به من إرادة سياسية صادقة تهدف إلى تدشين مسار تفاوضي جاد يؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها، حيث أنه من شأن التوصل لهذا الاتفاق المنشود تعزيز الأمن والاستقرار الاقليمي.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تناول اللقاء كذلك العلاقات الثنائية بين البلديّن، حيث أكد وزير الخارجية على الإرادة المصرية الهادفة لمواصلة تعزيز العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا في شتى مجالات التعاون الثنائي، وذلك في ظل ما تشهده العلاقات من تنسيق وثيق بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه الرئيس رامافوزا، سواء على الصعيد الثنائي أو القاري في مختلف القضايا المُلحة المطروحة على الساحة الأفريقية.



"شكرى" يصل كينشاسا برسالة من الرئيس السيسى لرئيس الكونغو حول سد النهضة
"شكرى" يصل كينشاسا برسالة من الرئيس السيسى لرئيس الكونغو حول سد النهضة
"شكرى" يصل كينشاسا برسالة من الرئيس السيسى لرئيس الكونغو حول سد النهضة
"شكرى" يصل كينشاسا برسالة من الرئيس السيسى لرئيس الكونغو حول سد النهضة

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