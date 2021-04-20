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ليفربول يستهدف التعاقد مع نجم أستون فيلا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي يخطط لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل بعد النكسة التي عاشها الفريق في الموسم الحالي.

وأكد موقع فوتبول إنسايدر البريطاني أن ليفربول يسعى للتعاقد مع الإنجليزي أولي واتكينز نجم أستون فيلا الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد الموقع البريطاني بأن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يسعى إلى تجديد خط هجومه بعد موسم مضطرب والنجم الإنجليزي البالغ من العمر 25 عامًا من بين أولئك الذين تم التفكير في التعاقد معهم.

وألمح الموقع البريطاني أن واتكينز سجل في كل من مباراتي فيلا ضد ليفربول في الموسم الحالي ويمتلك 12 هدفًا في 30 مباراة في الدوري الإنجليزي.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن واتكينز كان قد إنضم إلى أستون فيلا في الصيف الماضي قادماً من برينتفورد الذي تألق معه في بطولة دوري الدرجة الأولى.

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