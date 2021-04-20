خسائر مالية فادحة لرابطة الدوري الإسباني بسبب دوري السوبر

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا)، عن أن بطولة دوري السوبر الأوروبي التي أعلن 12 فريقا أوروبيا إطلاقها - بينها ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد - ستكون لها تبعات سلبية وخسائر في العائدات.

وأعلن الاتحاد الإسباني، رفضه في أكثر من مناسبة هذه البطولة، حيث أكد أن دوري السوبر سينتج عنه تراجع عائدات الليجا وأنديتها بنسبة 43%، أي نحو مليار و720 مليون يورو.





ويبلغ حجم الأثر المادي على قيمة الأندية التي تغيب عن هذه البطولة مليار و815 مليون يورو، بانخفاض قدره 66.1%، كما ستتراجع إسهامات الأندية في المجلس الأعلى للرياضة والاتحاد الإسباني لكرة القدم 52 مليون يورو أي أقل بواقع 61.2%.





كما تكهن الاتحاد بأن يتراجع إسهام كرة القدم في الناتج المحلي لإسبانيا من 1.37% حاليا إلى 0.93%، وفقدان 32.4% من الوظائف أي 59 ألف و878 فرصة عمل.



