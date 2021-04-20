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الدبيبة: نثمن الدعم المصري لليبيا لتحقيق استقرارها وأمنها

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، إنه الحكومة الليبية والشعب الليبي يثمن الدعم المصري لليبيا لتحقيق استقرارها وأمنها.

وقال "الدبيبة" في كلمته خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "إن الدعم المصري لليبيا يوفر مجالات التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين"، مشيدًا بدور مصر في إرسائ قواعد العمل المشترك البناء بين البلدين.

وأشار إلى أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب المصري في الكهرباء والاتصالات واتفاقيات في مجالات الصحة والنقل والاستثمارات، مؤكدًا أنه سيكون هناك مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين وإيجاد مجالات عديدة سيتم التعاون فيها مع مصر.

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