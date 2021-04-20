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شام الذهبى تنشر صورة لها بصحبة كندة علوش

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
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نشرت شام الذهبي ابنه اصالة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت شام الذهبي مع الفنانة كندة علوشو وعلقت علي الصورة : بحبك اوي  

 كانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم الأصيلين، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.

وتستعد كندة حاليًا للمشاركة في العديد من الأعمال الجديدة، من بينها فيلم بلالين من إخراج معتز التوني، وتأليف عادل صليب، وبطولة أحمد كمال، سوسن بدر، علا رشدي ومصطفى خاطر.

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