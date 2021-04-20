تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

، حيث يسود طقس نائب للحرارة نهارا، معتدل ليلا وتبلغ درجة الحرارة المتوقعة في الدقهلية ٣٢ نهارا و١٥ درجة ليلا.



حالة الطقس في القاهرة



وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، معتدلا ليلا.



حالة الطقس في الإسكندرية

كما توقعت أن يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، معتدلا ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".



وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء نهارًا لطيفا ليلًا.



وتوقعت أيضا أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد،و على الجنوب نهارًا، لطيفا ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".



الظواهر الجوية

- نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



- امطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على جنوب البلاد وسلاسل البحر الاحمر وجنوب سيناء.



وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:



القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح