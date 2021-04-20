Advertisements
أسعار ياميش رمضان اليوم الثلاثاء ٢٠ ابريل في الدقهلية
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 05:47 م
محمد كشك
Advertisements
تزايد إقبال المواطنين علي شراء الياميش في شهر رمضان الكريم بمحافظة الدقهلية ويبحث الكثيرون عن أسعار ياميش رمضان 2021، ومكوناتها من العصائر واللوز وعين الجمل والمكسرات وقمر الدين الذي يعد من الأشياء الأساسية في الشهر المبارك.
لذا نعرض في السطور الآتية أبرز أسعار ياميش رمضان في محافظة الدقهلية.
حيث بلغ سعر بلح سكوتي 32 جنيهًا، تمر المتوكل 38 جنيهًا، بلح مجدول 60 جنيهًا، بلح مجدول فانسي 70 جنيهًا، بلح سكري سعودي 95 جنيهًا.
وأسعار التمر هندي 28 جنيهًا، وبلغ سعر الكركديه 250 جرامًا 25 جنيها، لوز مقشر 88 جنيهًا، وبلغ سعر البندق المقشر 80 جنيهًا، عين الجمل 96 جنيهًا، فسدق محمص 128 جنيهًا
لذا نعرض في السطور الآتية أبرز أسعار ياميش رمضان في محافظة الدقهلية.
حيث بلغ سعر بلح سكوتي 32 جنيهًا، تمر المتوكل 38 جنيهًا، بلح مجدول 60 جنيهًا، بلح مجدول فانسي 70 جنيهًا، بلح سكري سعودي 95 جنيهًا.
وأسعار التمر هندي 28 جنيهًا، وبلغ سعر الكركديه 250 جرامًا 25 جنيها، لوز مقشر 88 جنيهًا، وبلغ سعر البندق المقشر 80 جنيهًا، عين الجمل 96 جنيهًا، فسدق محمص 128 جنيهًا
Advertisements