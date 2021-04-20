Advertisements

مدبولي: زيارتنا إلى ليبيا تاريخية.. وأنقل تحيات الرئيس السيسي وتمنياته لكم بالنجاح

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيارته إلى ليبيا هي الأولى له ولأعضاء حكومته، مؤكدًا أنها زيارة تاريخية لاستعادة العلاقات بين مصر وليبيا التي ستدوم إلى قيام الساعة.

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الليبي والتي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "هذه الزيارة تمثل مصدر سعادة وفخر أنا وزملائي، وأنقل تحيات الرئيس السيسي لليبيا وتمنياته لكم بكل النجاح ودعم مصر قيادة وشعبًا للأشقاء في ليبيا".

وتابع "حرصنا على التواجد في ليبيا للتهنئة على النجاح في تشكيل الحكومة والحصول على ثقة البرلمان، بعد تحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى وحدة الأراضي الليبية وتحقيق عملية التنمية".

أخبار تهمك

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على أولى مباريات الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

خسائر مالية فادحة لرابطة الدوري الإسباني بسبب دوري السوبر

منذ ساعة

"شكرى" يصل كينشاسا برسالة من الرئيس السيسى لرئيس الكونغو حول سد النهضة

منذ ساعة و 13 دقيقة

رد فعل جماهير ليفربول على أداء محمد صلاح أمام ليدز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 7 ساعات

منبوذ الزمالك يُحدد شرطه من أجل الرحيل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

04:20 م

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

02:41 م

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

09:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر