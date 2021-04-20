مدبولي: زيارتنا إلى ليبيا تاريخية.. وأنقل تحيات الرئيس السيسي وتمنياته لكم بالنجاح

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيارته إلى ليبيا هي الأولى له ولأعضاء حكومته، مؤكدًا أنها زيارة تاريخية لاستعادة العلاقات بين مصر وليبيا التي ستدوم إلى قيام الساعة.



وأضاف "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الليبي والتي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "هذه الزيارة تمثل مصدر سعادة وفخر أنا وزملائي، وأنقل تحيات الرئيس السيسي لليبيا وتمنياته لكم بكل النجاح ودعم مصر قيادة وشعبًا للأشقاء في ليبيا".



وتابع "حرصنا على التواجد في ليبيا للتهنئة على النجاح في تشكيل الحكومة والحصول على ثقة البرلمان، بعد تحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى وحدة الأراضي الليبية وتحقيق عملية التنمية".

