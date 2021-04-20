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مدبولي: مصر حريصة على دعم كل المشروعات التنموية في ليبيا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لنظيره عبد الحميد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء الليبي، على دعم مصر الكامل وتصريحاته الداعمة في ملف المياه والأمن القومي المصري.

وقال "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الليبي والتي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "نؤكد على دعمنا الكامل للأشقاء في ليبيا، وحرص ليبيا على دعمنا في ملف الأمن المائي يعكس تأكيد على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين على دعم ملف التسوية للقضية الليبية".

وأضاف " قمنا بجهود كثيرة لتحقيق المصالحة بين الشعبين، وأنقل رسالة دعم كاملة من مصر إلى ليبيا حكومة وشعبًا للقيام بمهمتها التاريخية لوضع ليبيا على مسار الإصلاح خلال الفترة القادمة ودعم المصالحة الوطنية وتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي".

وأكد على أن مصر حريصة على دعم كل المشروعات التنموية في ليبيا، لافتًا إلى أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم وضع خطط زمنية واضحة في هذا الصدد، مستطردًا "مصر هي عمق ليبيا وليبيا هي عمق مصر وسنستمر في تنمية العلاقات الاقتصادية والدعم السياسي بين البلدين".

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