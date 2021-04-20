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بالأرقام.. المعارضة التركية تكشف انتهاكات نظام أردوغان ضد المرأة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قالت مصادر تركية، إن أكثر من 25 امرأة فقدن حياتهن في تركيا منذ انسحاب رجب طيب أردوغان في الشهر الماضي من اتفاقية اسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة.

 

وقال حزب الديمقراطية والتقدم المعارض: "منذ انسحاب حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان من اتفاقية إسطنبول قبل أربعة أسابيع، لقيت 27 امرأة حتفهن وتعرضت المئات للعنف"، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية أمس الأحد.

 

وأضاف الحزب التركي المعارض بقيادة علي باباجان "لا نعترف بإلغاء اتفاقية إسطنبول. لن نتوقف أبداً عن الدفاع عن حق المرأة في الحياة".

 

وأعلن أردوغان في الشهر الماضي انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول، ما أثار انتقادات شديدة من قبل حلفاء تركيا الغربيين، وأدى إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

 

وكشفت تقارير مقتل 409 نساء في 2020 في تركيا، و77 في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021

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الرئيس التركي اردوغان اتفاقية اسطنبول

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